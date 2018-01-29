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29 января 2018
16:43  29 января 2018 0

В Сибири наркоманка убила дочь, приняв ее за агрессивную куклу

В наркотической галлюцинации женщине привиделась страшная куклаФото: fishki.net

В Кемерово 39-летняя женщина зарезала свою полуторагодовалую дочь, приняв ее за куклу. Мать находилась в состоянии наркотического опьянения, когда ей стало казаться, что на нее хочет напасть зловещая игрушка.

Расправившись с дочерью, она отправила СМС своей подруге, где рассказала о нападении куклы. Та сообщила об этом в полицию. Приехавшие оперативники застали женщину в наркотическом сне, рядом находилось изрезанное тело ребенка.

«Через несколько часов задержанная смогла дать показания. Она рассказала, что после употребления наркотика ей показалось, что рядом с ней не ребенок, а зловещая кукла. Она отбивалась ножом от этой куклы», — сообщает VSE42.Ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего ребенка». У женщины есть еще один ребенок, но в момент убийства его не было дома. По данным следствия, во время инцидента мать находилась под действием «солей».

Александр Лукманов
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