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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:29  17 февраля 2018 1

Под Петербургом сразу два серьезных ДТП с автобусами. В аварию попали дети

ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, общественный транспорт
Автобус с детьми по неустановленной причине съехал в кюветФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу два крупных ДТП произошло в Ленинрадской области. Во время первой аварии автобус с детьми упал в кювет, во втором инциденте поезд «Ласточка» на переезде протаранил экскурсионный автомобиль.

Первая дорожная авария произошла утром 17 февраля вблизи города Луга, на автодороге Р23 Санкт-Петербург—Псков.По не установленной пока причине, автобус Golden Dragon, в котором вместе с водителем находились 29 человек, съехал в кювет, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Большую часть пассажиров автобуса составляли дети — 21 человек, отмечает РИА «Новости». В ДТП никто из людей не пострадал. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Второе происшествие произошло на железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск-Рощино. Водитель экскурсионного микроавтобуса выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадало два человека.

Ранее «URA.RU» сообщало о трагическом ДТП в ХМАО, в результате которого погибли 10 детей и двое взрослых. 4 декабря 2016 года сборная Нефтеюганска возвращалась домой с соревнований. Автобус, в котором ехали юные спортсмены, столкнулся со встречными большегрузами.

Наталья Володина
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