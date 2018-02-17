Сразу два крупных ДТП произошло в Ленинрадской области. Во время первой аварии автобус с детьми упал в кювет, во втором инциденте поезд «Ласточка» на переезде протаранил экскурсионный автомобиль.
Первая дорожная авария произошла утром 17 февраля вблизи города Луга, на автодороге Р23 Санкт-Петербург—Псков.По не установленной пока причине, автобус Golden Dragon, в котором вместе с водителем находились 29 человек, съехал в кювет, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Большую часть пассажиров автобуса составляли дети — 21 человек, отмечает РИА «Новости». В ДТП никто из людей не пострадал. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.
Второе происшествие произошло на железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск-Рощино. Водитель экскурсионного микроавтобуса выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадало два человека.
Ранее «URA.RU» сообщало о трагическом ДТП в ХМАО, в результате которого погибли 10 детей и двое взрослых. 4 декабря 2016 года сборная Нефтеюганска возвращалась домой с соревнований. Автобус, в котором ехали юные спортсмены, столкнулся со встречными большегрузами.