РВ: российская бригада застала врасплох ВСУ за Авдеевкой

26 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Семеновку и продолжают наступать за Авдеевкой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не ожидали быстрого прорыва российских войск на Авдеевском направлении. ВС РФ освободили Семеновку и продвинулись на запад более чем на километр. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Бойцы бригады 1-го АК взяли Семеновку и продвинулись вперед на запад более километра <…> Боевики ВСУ не ожидали такого молниеносного прорыва на этом направлении», — говорится в сообщении telegram-канала военкоров. При освобождении населенного участвовала 114-я бригада ВС РФ. Военкоры отметили, что при продвижении ВС РФ прорвали оборону боевиков ВСУ за поселком. Российские подразделения продолжают продвигаться вперед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ не ожидали быстрого прорыва российских войск на Авдеевском направлении. ВС РФ освободили Семеновку и продвинулись на запад более чем на километр. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Бойцы бригады 1-го АК взяли Семеновку и продвинулись вперед на запад более километра <…> Боевики ВСУ не ожидали такого молниеносного прорыва на этом направлении», — говорится в сообщении telegram-канала военкоров. При освобождении населенного участвовала 114-я бригада ВС РФ. Военкоры отметили, что при продвижении ВС РФ прорвали оборону боевиков ВСУ за поселком. Российские подразделения продолжают продвигаться вперед.