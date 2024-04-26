РВ: российская бригада застала врасплох ВСУ за Авдеевкой

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
ВС РФ освободили Семеновку и продолжают наступать за Авдеевкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не ожидали быстрого прорыва российских войск на Авдеевском направлении. ВС РФ освободили Семеновку и продвинулись на запад более чем на километр. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Бойцы бригады 1-го АК взяли Семеновку и продвинулись вперед на запад более километра <…> Боевики ВСУ не ожидали такого молниеносного прорыва на этом направлении», — говорится в сообщении telegram-канала военкоров. При освобождении населенного участвовала 114-я бригада ВС РФ.

Военкоры отметили, что при продвижении ВС РФ прорвали оборону боевиков ВСУ за поселком. Российские подразделения продолжают продвигаться вперед.

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ВСУ не ожидали быстрого прорыва российских войск на Авдеевском направлении. ВС РФ освободили Семеновку и продвинулись на запад более чем на километр. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Бойцы бригады 1-го АК взяли Семеновку и продвинулись вперед на запад более километра <…> Боевики ВСУ не ожидали такого молниеносного прорыва на этом направлении», — говорится в сообщении telegram-канала военкоров. При освобождении населенного участвовала 114-я бригада ВС РФ. Военкоры отметили, что при продвижении ВС РФ прорвали оборону боевиков ВСУ за поселком. Российские подразделения продолжают продвигаться вперед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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