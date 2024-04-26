РВ: российская бригада застала врасплох ВСУ за Авдеевкой

ВСУ не ожидали быстрого прорыва российских войск на Авдеевском направлении. ВС РФ освободили Семеновку и продвинулись на запад более чем на километр. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
«Бойцы бригады 1-го АК взяли Семеновку и продвинулись вперед на запад более километра <…> Боевики ВСУ не ожидали такого молниеносного прорыва на этом направлении», — говорится в сообщении telegram-канала военкоров. При освобождении населенного участвовала 114-я бригада ВС РФ.
Военкоры отметили, что при продвижении ВС РФ прорвали оборону боевиков ВСУ за поселком. Российские подразделения продолжают продвигаться вперед.
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