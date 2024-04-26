«Известия»: каждый адвокат замминистра обороны Иванова просит по полмиллиона

26 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Расцени адвокатов Тимура Иванова начинаются от 500 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Каждый адвокат, представляющий интересы экс-замглавы Минобороны Иванова, запрашивает за свои услуги по полмиллиона рублей. Всего над защитой задержанного трудятся три адвоката. «Расценки адвокатов Тимура Иванова начинаются с отметки в полмиллиона рублей», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что экс-замминистра обороны Иванова работают три адвоката: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. Балуев запросил не менее 500 тысяч рублей за свои услуги только на стадии предварительного следствия. Остальные адвокаты не сообщают точные суммы клиентам, ссылаясь на то, что на начальном этапе сложно определить конкретные цифры. Тем не менее, их расценки, по информации издания, не ниже, чем у Балуева. Замминистра Иванова задержали 24 апреля по обвинениям в получении взятки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил его от должности. Суд арестовал счета его семьи и отправил его в СИЗО на два месяца, передает Life . В деле также фигурируют другие лица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый адвокат, представляющий интересы экс-замглавы Минобороны Иванова, запрашивает за свои услуги по полмиллиона рублей. Всего над защитой задержанного трудятся три адвоката. «Расценки адвокатов Тимура Иванова начинаются с отметки в полмиллиона рублей», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что экс-замминистра обороны Иванова работают три адвоката: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. Балуев запросил не менее 500 тысяч рублей за свои услуги только на стадии предварительного следствия. Остальные адвокаты не сообщают точные суммы клиентам, ссылаясь на то, что на начальном этапе сложно определить конкретные цифры. Тем не менее, их расценки, по информации издания, не ниже, чем у Балуева. Замминистра Иванова задержали 24 апреля по обвинениям в получении взятки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил его от должности. Суд арестовал счета его семьи и отправил его в СИЗО на два месяца, передает Life. В деле также фигурируют другие лица.