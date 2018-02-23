Минюст получил документы на переименование партии «Гражданская позиция» в «Партию прогресса»

08:45 23 февраля 2018 0

«Партию прогресса» Навальный зарегистрировал в 2014 году, но Минюст лишил ее регистрации Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Политической партия «Гражданская позиция» подала в Минюст РФ документы для регистрации смены названия. Теперь организация хочет именоваться «Партией прогресса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции.

Политическая партия «Гражданская позиция» была зарегистрирована 29 мая 2012 года. Председателем правления является Дмитрий Чиров, отмечается на сайте Минюста. Первая попытка регистрации «Партии Прогресса» состоялась еще в 2012 году, но тогда процедура не увенчалась успехом. «Партию прогресса» в 2014 году регистрировал блогер Алексей Навальный, а в апреле 2015 Минюст лишил ее регистрации, поскольку организация не сумела в установленный срок организовать необходимое число региональных отделений.

На это же название, «Партия прогресса», сейчас претендует экс-соратник блогера Алексея Навального, бывший замначальника его штаба Виталий Серуканов. Он объявил о создании новой партии накануне, 22 февраля. Серуканов пояснил, что сдал документы на регистрацию «Партии прогресса» в Минюст. Более того, уже прошел первый съезд новой политической партии. Виталий Серуканов был одним из сторонников Алексея Навального, но рассорился с ним из-за несогласия с его действиями.