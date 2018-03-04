Активистка организации Femen выскочила из толпы, когда бывший глава Италии Сильвио Берлускони пришел проголосовать на избирательный участок в Милане. Девушка запрыгнула на стол, поразив охрану и журналистов голой грудью и криками, а политик поспешил покинуть аудиторию.
Сегодня, 4 марта в Италии проходят выборы в парламент. Берлускони является лидером партии «Вперед, Италия». Инцидент произошел, когда он позировал перед представителями СМИ. Девушка кричала «Берлускони, твое время истекло!».
Полуголую нарушительницу спокойствия сняли со стола и вынесли с избирательного участка спустя полминуты. После этого бывший премьер-министр смог проголосовать, пишет «Пятый канал». По итогам выборов определится состав Палаты депутатов и Сената республики.