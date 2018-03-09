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09 марта 2018
21:15  09 марта 2018 0

Компьютеры 300 тысяч россиян оказались под угрозой

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Майнер хотел использовать пораженные компьютеры для добычи криптовалютыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Специалисты компании Microsoft зафискировали мощную массовую кибератаку, нацеленную на заражение компьютеров криптомайнером. Вирус включал в себя 80 тысяч троянов.

Массовая кибератака, отраженная компанией Microsoft, могла поразить 400 тысяч человек. Пострадать могли 300 тысяч пользователей из России, а также жители Украины и Турции, сообщает Nation News. Специалисты обнаружили цифровые следы группы хакеров, которые распространяют вирусные программы.

Комплекс майнера включал 80 тысяч сложных вирусов, которые могут маскироваться. Вредоносная программа преодолевала защитные фильтры в течение 12 часов, однако угроза была отражена. Найденный вирус должен был в случае удачного вторжения приспособить пораженные компьютеры под добычу криптовалюты.

Ранее представители ЦИК России заявляли о том, что кибератаки на сайт Центральной избирательной комиссии совершаются практически ежедневно. Однако ЦИК готов отразить хакерские атаки во время выборов президента России, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Жуков
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