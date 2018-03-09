Компьютеры 300 тысяч россиян оказались под угрозой

Специалисты компании Microsoft зафискировали мощную массовую кибератаку, нацеленную на заражение компьютеров криптомайнером. Вирус включал в себя 80 тысяч троянов.
Массовая кибератака, отраженная компанией Microsoft, могла поразить 400 тысяч человек. Пострадать могли 300 тысяч пользователей из России, а также жители Украины и Турции, сообщает Nation News. Специалисты обнаружили цифровые следы группы хакеров, которые распространяют вирусные программы.
Комплекс майнера включал 80 тысяч сложных вирусов, которые могут маскироваться. Вредоносная программа преодолевала защитные фильтры в течение 12 часов, однако угроза была отражена. Найденный вирус должен был в случае удачного вторжения приспособить пораженные компьютеры под добычу криптовалюты.
Ранее представители ЦИК России заявляли о том, что кибератаки на сайт Центральной избирательной комиссии совершаются практически ежедневно. Однако ЦИК готов отразить хакерские атаки во время выборов президента России, напоминает «Федеральное агентство новостей».