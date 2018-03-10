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10 марта 2018
09 марта 2018
05:57  10 марта 2018 0

Глава профсоюза КХЛ послал в нокаут главного арбитра во время матча. Подробности

Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, хоккей
Арбитр получил травму головы после нападения хоккеистаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко избил главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов Владислава Киселёва. Инцидент произошел 9 марта прямо во время игры в Одинцово.

Как рассказал порталу «Спорт-Экспресс» пострадавший судья, во время игры Коваленко симулировал, падал и показывал, что его цепляют игроки из команды соперников. После очередного падения он ударил по ногам другого хоккеиста, который ехал мимо. За это Киселев удалил его с поля на две минуты, однако Коваленко начал «полоскать матом» арбитра, за что получил еще 10 минут удаления, но так и не успокоился.

«Идите в раздевалку, вы больше играть не будете». После чего он подъехал и ударил клюшкой по спине. Я даже не видел, что он едет сзади. Я удержался на ногах, уехал в другую сторону. Коваленко держали судьи и игроки, чтобы он не подъезжал ко мне. Он вырвался, подъехал ко мне. Я посмотрел ему в лицо — глаза его были просто невменяемыми. Я решил поговорить с ним, но тут последовал удар [в подбородок]. Дальше не помню. Говорят лежал на льду минуты две», — рассказал Киселев.

После этого судье потребовалась помощь врачей, которые диагностировали сотрясение мозга. Андрей Коваленко извинений так и не принес, а пострадавший решил написать заявление в полицию.

Сергей Демин
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