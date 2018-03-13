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13 марта 2018
Главные новости 
17:19  13 марта 2018 0

В России человеческие органы тоннами «сливают в овраги»

Клипарт, медицина, врачи, хирургия, операция
Медицинским отходам нет места на свалкахФото: depositphotos.com © URA.RU

Около двух миллионов тонн медицинских отходов в России каждый год выкидываются «буквально в овраги», об этом 13 марта на форуме Генпрокуратуры «Надзор в экологической сфере» заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает с мероприятия корреспондент «URA.RU».

«Регионы просто не учли раздельного сбора отходов в своих территориальных схемах. Из-за этого около двух миллионов тонн медицинских отходов, среди них патологоанатомические и даже радиоактивные отходы, не пускают на мусорные полигоны, из-за чего их сваливают буквально в овраги. И два миллиона тонн — это примерная цифра, сколько их на самом деле, никто не считает», — заявил Бурматов. Депутат полагает, что виной этому стали пробелы в законодательстве.

По его словам, тема свалок одна из самых болезненных для россиян.

30-40% обращений россиян к депутатам касается мусорных полигонов.

Форум "Надзор в экологической сфере" в Генеральной прокуратуре России. Москва, паламарчук анатолий
Анатолий Паламарчук заявил, что к ответственности по экологическим преступлениям в 2017 году привлечена 71 тысяча человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По заявлению начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгения Надыршина, за год прокурорские работники закрыли около тысячи незаконных свалок.

Всего на данный момент в России около 30 миллиардов тонн токсичных отходов, которые загрязняют десятки тысяч гектаров почвы, заметил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук. Однако в целом в сфере экологии происходят серьезные подвижки к лучшему, отмечают в ведомстве. «По данным Минприроды, в 2017 году количество вредных выбросов в воздух уменьшилось на 145 тыс. тонн, и на 183 миллиона кубических метров сократились выбросы в воду», — сказал Паламарчук. Всего за 2017 год прокуратура обнаружила 283 тысячи нарушений в сфере экологии и возбудила две тысячи уголовных дел.

Станислав Захаркин
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