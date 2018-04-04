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04 апреля 2018
03 апреля 2018
08:38  04 апреля 2018 0

Гурченко ненавидела прославившую ее песню

Слава сделала актрису одинокойФОТО: Людмила Гурченко, Instagram

Аслан Ахмедов, художник и близкий друг знаменитой Людмилы Гурченко, рассказал, что актриса ненавидела песню «Пять минут». И это несмотря на то, что фильм «Карнавальная ночь» принес Гурченко славу. Об этом Ахмедов написал в своей книге «Моя Люся».

По словам Аслана, после премьеры музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» в 1956 году, Людмила не снималась в фильмах 17 лет. Девушку не брали даже на самые маленькие роли. При этом биограф Гурченко отмечает, у легкой и женственной актрисы был твердый характер, эмоции она берегла для киноплощадок. «Внутри у Людмилы бушевал целый шквал эмоций, а снаружи ничего», — цитирует Аслана Vistanews.ru.

Гурченко умерла на 76-м году жизни в 2011 году. Актриса долгое время не общалась со своей дочерью Марией Королевой. Женщины поссорились из-за квартиры Людмилы. 58-летнюю дочь Людмилы Гурченко нашли мертвой в подъезде в ноябре 2017 года. Мария прямо на лестнице потеряла сознание и не пришла в себя. Наследство, которое в свое время дочь Гурченко получила от матери, оценивается в 20 млн рублей.

Наталья Михалева
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