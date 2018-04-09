Лолита поделилась, как Цекало чуть не убили в «лихие 90-е»

07:26 09 апреля 2018 0

Милявская разоткровенничалась в интервью об экс-супруге Фото: Личная страница Милявской Лолиты в instagram

Эстрадная певица Лолита Милявская поделилась криминальным воспоминанием из прошлого, когда они с бывшим мужем, шоуменом Александром Цекало только начинали свой путь в отечественном шоу-бизнесе. Артистка рассказала, что в 90-е годы телеведущего едва не застрелили.

«Был такой Вася-бандит во времена кабаре-дуэта „Академия“. И Саша Цекало вынужден был поехать к нему на „стрелку“. А тот бандит взял с собой шестилетнего сына. Сашу держали под дулом автомата, а он показывал ребенку: „Смотри, вырастешь — тоже будешь кошмарить артистов“», — цитирует Лолиту StarHit. Паре повезло, тогда за них заступились другие бандиты, которые посчитали неприличным брать деньги со «вкалывающих» артистов.

Напомним, Цекало был третьим супругом Милявской, вместе они прожили 12 лет, и только два из них — в браке. Вместе актер и певица создали кабаре-дуэт «Академия», получивший всероссийскую популярность. Ранее «URA.RU» сообщало, что Лолита собирается уйти со сцены, только когда потеряет голос.