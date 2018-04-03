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03 апреля 2018
16:03  03 апреля 2018 0

Лолита объявила, когда покинет сцену

Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Звезда боится похудетьФото: Личная страница Милявской Лолиты в instagram

Лолита Милявская заявила, что на ближайшие годы отказывается от диет. Фигурой она решила пожертвовать ради своих фанатов. Как поясняет 54-летняя звезда, излишний вес позволяет «поддерживать голос».

«Вес дает опору для голоса. Вот Мария Каллас похудела, и голос у нее перестал звучать, поэтому я боюсь, что, если стану греметь костями, не смогу петь. На нашей сцене мало худых артистов, которые при этом качественно извлекают звуки», — цитируют Лолиту «Дни.ру». Если же голос все-таки пропадет, певица обещает в тот же день уйти со сцены. Как она поясняет, петь под фонограмму ей не позволяет совесть.

На пенсии Лолита планирует заняться садоводчеством. Она уже прикупила себе дачу в Подмосковье, где экспериментирует с овощами. Жалуется, что помидоры регулярно съедает плесень, с перцем тоже не везет, но теперь она планирует попробовать посадить виноград.

Виктор Жуков
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