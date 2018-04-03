Лолита объявила, когда покинет сцену

Лолита Милявская заявила, что на ближайшие годы отказывается от диет. Фигурой она решила пожертвовать ради своих фанатов. Как поясняет 54-летняя звезда, излишний вес позволяет «поддерживать голос».
«Вес дает опору для голоса. Вот Мария Каллас похудела, и голос у нее перестал звучать, поэтому я боюсь, что, если стану греметь костями, не смогу петь. На нашей сцене мало худых артистов, которые при этом качественно извлекают звуки», — цитируют Лолиту «Дни.ру». Если же голос все-таки пропадет, певица обещает в тот же день уйти со сцены. Как она поясняет, петь под фонограмму ей не позволяет совесть.
На пенсии Лолита планирует заняться садоводчеством. Она уже прикупила себе дачу в Подмосковье, где экспериментирует с овощами. Жалуется, что помидоры регулярно съедает плесень, с перцем тоже не везет, но теперь она планирует попробовать посадить виноград.