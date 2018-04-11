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11 апреля 2018
14:43  11 апреля 2018 0

В Пентагоне опровергли опасное сближение российских самолетов с эсминцем США

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Эсминец США выдвинулся к берегам Сирии 9 апреляФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пентагон опроверг информацию об опасном сближении российских военных самолетов с ракетным эсминцем USS Donald Cook, прибывшим к берегам Сирии. Утром 11 апреля в СМИ появились данные о том, что самолеты ВКС РФ пролетели над американским военным судном четыре раза.

«Неправда. Это слухи в интернете», — цитирует официального представителя Пентагона Эрика Пэхона «Федеральное агентство новостей». Отметим, что эсминец направился к берегам Сирии в рамках подготовки военного ответа Пентогона сирийскому руководству после инцидента с химоружением в городе Дума. На борту американского суда находятся 60 ракет «Томагавк», сообщает «Национальная служба новостей».

Новость о приближении Donald Cook к российской военно-морской базе в Сирии с настороженностью восприняли в Совете Федерации. По мнению сенатора Франца Клинцевича, Пентагон пытается втянуть Москву в активные военные действия. «Я боюсь, что в данном случае самым большим и серьезным провокатором как были, так и останутся Соединенные Штаты, и „Томагавки“, которых 60 штук там есть, могут быть применены», — цитирует сенатора сайт «Подмосковье сегодня».

Как напоминает «Русская планета», 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение 48 часов. Заявление главой Белого дома было сделано при отсутствии каких-либо доказательств вины официального Дамаска.

Виктор Жуков
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