13:55 17 апреля 2018 0

К прилету главы правительства готовятся в небе и на земле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ближайшие выходные, возможно, посетит горный хребет Хибины в Мурманской области. Здесь он планирует покататься на лыжах, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Приезд Медведева ожидается в пятницу. Приземляются в Мурманске, дальше кортежем едут до места проведения отдыха», — пояснил собеседник изданию. Официальных подтверждений визита нет. Косвенным подтверждением визита премьер-министра в регион служит активность летного спецотряда «Россия». Ан-148 совершил тренировочный полет по маршруту Внуково — Апатиты — Мурманск — Внуково. В авиакругах ожидают самолет Федеральной службы охраны, а также Ил-76 с лимузином премьер-министра на борту, пояснило ИА FlashNord.

Накануне, 16 апреля в Хибинах было проведено несколько взрывов для принудительного схода снежных лавин, пояснили «URA.RU» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области. Манипуляции проводили в очаге №69 на территории Восточного рудника АО «Апатит».

Дмитрий Медведев известен своей любовью к горным лыжам. Как писало «URA.RU», в конце марта глава правительства похвастался в соцсетях активным отдыхом, не уточнив при этом, где проходило катание.