С 19 по 22 апреля в Монако проходит традиционное автошоу. Россияне представили публике прототип спортивного болида BR1.
Машину класса LMP1 (Le Mans Prototype) представляла российская компания BR Engineering, пишет RT. Спорткар полностью подготовлен российскими инженерами и целиком собран в России. Представитель компании Татьяна Ловлевая сообщила, что под капотом BR1 установлен двигатель от Nissan с рабочим объёмом 4,5 литра. О производительности автомобиля ничего не говорится.
Отметим, что на автосалоне в Монако выставляются самые дорогие, престижные и эксклюзивные модели. Российский спорткар создан для участия в 24-часовой гонке Le Mans, эта старейшая гонка проводится с 1923 года. Первый вариант российского спорткара, соответствующего категории LMP 2, был представлен в 2015 году.