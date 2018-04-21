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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:09  21 апреля 2018 0

На автошоу в Монако показали российский спорткар. ФОТО. ВИДЕО

Российский спорткар оказался среди самых дорогих и престижных автоФОТО: сайт компании BR Engineering

С 19 по 22 апреля в Монако проходит традиционное автошоу. Россияне представили публике прототип спортивного болида BR1.

Машину класса LMP1 (Le Mans Prototype) представляла российская компания BR Engineering, пишет RT. Спорткар полностью подготовлен российскими инженерами и целиком собран в России. Представитель компании Татьяна Ловлевая сообщила, что под капотом BR1 установлен двигатель от Nissan с рабочим объёмом 4,5 литра. О производительности автомобиля ничего не говорится.

Отметим, что на автосалоне в Монако выставляются самые дорогие, престижные и эксклюзивные модели. Российский спорткар создан для участия в 24-часовой гонке Le Mans, эта старейшая гонка проводится с 1923 года. Первый вариант российского спорткара, соответствующего категории LMP 2, был представлен в 2015 году.

Спорткар был полностью создан в России
ФОТО: сайт компании BR Engineering
Российские инженеры работают на новым спорткаром
ФОТО: сайт компании BR Engineering

Виктор Жуков
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