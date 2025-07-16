В ЦАХАЛ заявили об ударе вблизи Генштаба Сирии в Дамаске

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Удар был нанесен по воротам сирийского Генштаба в Дамаске, сообщает telegram-канал армии обороны Израиля
Удар был нанесен по воротам сирийского Генштаба в Дамаске, сообщает telegram-канал армии обороны Израиля Фото:

Цахал (армия обороны Израиля) сообщает о том, что был нанесен удар рядом с территорией генштаба в Дамаске. Об этом сообщает официальный telegram-канал армии обороны Израиля.

«Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска», — сказано в сообщении. Также сообщается о том, что армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий.

Ранее лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.

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Цахал (армия обороны Израиля) сообщает о том, что был нанесен удар рядом с территорией генштаба в Дамаске. Об этом сообщает официальный telegram-канал армии обороны Израиля. «Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска», — сказано в сообщении. Также сообщается о том, что армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий. Ранее лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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