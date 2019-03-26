Подростки три дня насиловали семилетнего мальчика в подмосковной больнице

Мать семилетнего мальчика заявила о том, что ее сына изнасиловали в детской больнице в Подмосковье. Ребенок рассказал родителям, что над ним надругались трое подростков.
«В один из дней в туалете больницы его подкараулили трое подростков и надругались над ним», — сообщает «Московский комсомолец». Подростки, один из которых лечился в соседней палате больницы, три дня издевались над ребенком.
Мальчик наблюдался в больнице с паховой грыжей. Мать ребенка рассказывает, что после выписки он много спал и почти ничего не ел, также у него были расширены зрачки. О случившемся он рассказал уже только дома, сообщает «Ридус».
Сейчас оперативники пытаются установить пациентов, которые в одно время с мальчиком лежали в больнице, и их посетителей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», оно находится на контроле у прокуратуры. Допросить пострадавшего мальчика на данный момент невозможно, он находится в глубоком стрессе. Ребенок — старший в многодетной, благополучной семье.