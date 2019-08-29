Эксперты нашли причину приема игрушечных денег банкоматами

Устаревшие модели банкоматов оказались уязвимы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России около 40 тысяч банкоматов могли принимать купюры «банка приколов», так как старая модель производства компании NCR не могла отличить их от настоящих. От подобных атак пострадали четыре российских кредитных учреждения.

Неделю назад 800 тысяч рублей купюрами «банка приколов» были внесены в банкомат Юникредит-банка. Ранее «игрушечные деньги» на сумму 565 тысяч рублей попали в банкоматы МКБ и 122 тысяч — Райффайзенбанка. Год назад хищения с помощью «банка приколов» на сумму пять млн рублей обнаружились в питерском отделении Сбербанка, напоминает « Коммерсант ».

Эксперты говорят о том, что использование «игрушечных» купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR. Они уточняют, что мошенники могли обходили программное обеспечение банкоматов, которое отвечает за распознавание купюр (валидаторы). «Банк весьма ограничен возможностями настроек и не может влиять на шаблоны», — пояснил газете руководитель отдела исследований «Диджитал Секьюрити» Дмитрий Турченков. По его словам, проблему можно было бы решить, если заменить валидаторы или отказаться от приема купюр с определенным номиналом.