Экономист объяснил, зачем власти презентовали новую систему пенсионных накоплений

Экономист считает, что предыдущее изменение пенсионной системы в стране не имело положительных моментов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Информация о новой системе добровольных пенсионных накоплений, о которой накануне сообщил Минфин, может быть ответной реакцией на фейковый вброс от депутата Госдумы Валерия Рашкина о повышении пенсионного возраста. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«По моим ощущениям, презентация новой системы Минфина — это ответная реакция на фейковое заявление Валерия Рашкина о повышении пенсионного возраста до 70 лет. Властям нужно было как-то переключить внимание людей на обсуждение чего-то другого», — считает Исаев.

Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин сообщил о том, что при правительстве РФ создана рабочая группа. Она занимается подготовкой нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет. Позднее в правительстве РФ эту информацию назвали «бредом».

Позднее Минфин выступил с презентацией новой системы пенсионных накоплений, участие в которой добровольное. Россияне получают гарантию сохранности денег, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Законопроект получил рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте» и уже направлен на согласование в Минтруд.