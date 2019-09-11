Минздрав принял меры после массового увольнения врачей из главного онкоцентра РФ

Минздрав РФ создаст комиссию, которая изучит положение в главном онкоцентре России, Национальном медицинском исследовательском центра онкологии им. Н. Н. Блохина, откуда ранее массово уволились врачи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Минздрав создает комиссию с участием выдающихся детских онкологов для прояснения ситуации и нормализации обстановки в одном из ведущих онкологических учреждений», — передает сообщение ТАСС. Представители министерства сообщили, что знают о сложившейся ситуации, но располагают противоречивой информацией, ради проверки которой и была создана комиссия.
Ранее появилась информация, что врачи массово покидают главный российский онкоцентр из-за прихода нового директора подразделения — Светланы Варфоломеевой. Комментируя ситуацию для «URA.RU», врач опровергла обвинения в свой адрес. Чуть позже онкоцентр рассказал о зарплатах уволившихся врачей, чтобы исключить предположение, что уход докторов связан с оплатой.
Ситуация в онкоцентре — не первый врачебный скандал в России за последнее время. В августе несколько хирургов из горбольницы № 1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила Свердловской области написали заявления об увольнении. Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты. Ситуация обсуждалась на уровне Кремля и Госдумы. После вмешательства Минздрава РФ и областных властей специалисты отозвали заявления.