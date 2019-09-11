Политолог назвал условия для мирных отношений между Россией и Украиной

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Пикетирования с целью поддержания Украины - Магнитогорск., пикет, украина и россия
Восстановить мирные отношения между странами можно только после возвращения КрымаФото: Илья Московец © URA.RU

Расторгнутые договоренности между Россией и Украиной могут быть возобновлены только после возврата Крыма. Об этом «URA.RU» заявил политолог Андрей Окара.

«Улучшение отношений возможно лишь в ситуации, когда можно говорить о возврате аннексированных и оккупированных украинских территорий. Но на данный момент такой возможности нет», — пояснил эксперт. По его словам, приостановление отправки уведомлений о расторжении двухсторонних договоренностей со стороны Украины не означает улучшение отношений между странами.

Ранее стало известно, что Украина второй месяц не отправляет уведомления о расторжении договоренностей. В Министерстве иностранных дел РФ связали приостановку с кадровыми перестановками в правительстве Украины. В Совете Федерации хотят видеть в произошедшем «позитивный шаг» и надеются на прозрение украинских властей.

По мнению Андрея Окары, говорить можно только об улучшении публичной риторики между странами. «Во времена Порошенко она была очень эмоционально окрашена, сейчас, возможно, тон изменится», — добавил он. Тем не менее перемены не такие значительные. «Ключевые договоренности уже и так расторгнуты», — заключил эксперт.

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