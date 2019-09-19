В «Аэрофлоте» отреагировали на сообщения о забастовке в авиакомпании

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что информация о сотрудниках, объявивших забастовку под названием «Больничный», не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «URA.RU» в ответе на официальный запрос сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«В Аэрофлоте работает более 8,5 тыс. бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». В письме также указано, что рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и экипажи летают в полном составе.
Ранее «URA.RU» со ссылкой на материал издания Life сообщало, что пилоты и стюардессы «Аэрофлота» массово берут больничные и выдвигают ультиматум руководству. Сотрудники авиакомпании якобы требуют повышения зарплат и изменения отношений со стороны начальства. По данным Life, под угрозой срыва оказались 50 рейсов в день. Эту информацию пресс-служба «Аэрофлота» опровергла.