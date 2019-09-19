СМИ: сотрудники «Аэрофлота» устроили бойкот, который грозит отменой 50 рейсов в день

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Стюардессы и пилоты «Аэрофлота», по данным СМИ, требуют повышения зарплатыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стюардессы и пилоты компании «Аэрофлот» устроили забастовку — они массово берут больничные и не выходят на работу. Из-за акции под угрозой отмены оказались 50 рейсов ежедневно.

Забастовку под названием «Больничный», по данным Life, первыми запустили участники группы «Типичный бортпроводник» во «ВКонтакте». «С 13 сентября все те, кто взял больничный, принимают данную акцию и соответственно бастуют. Акция будет до конца месяца и, возможно, октябрь весь», — говорится в первом посте на эту тему.

В разговоре с Life участвующий в забастовке пилот заявил, что с помощью массовых уходов на больничный трудящиеся хотят вынудить руководство вступить с ними в диалог. «Мы его вынудим, иначе „Аэрофлоту“ придется отменять около 50 рейсов в день! Наши цели — увеличение зарплаты и изменение отношения к нам со стороны начальства», — резюмировал летчик. Он уточнил, что сотрудники не идут на прямую забастовку, а используют больничный, потому что не хотят «угодить под уголовную статью или быть уволенными».

В «Аэрофлоте» корреспонденту «URA.RU» рассказали, что сейчас готовят официальный комментарий по этому поводу. «Вся информация [о забастовке] взята из непроверенных источников, из соцсетей. Она требует проверки и подтверждения», — отметил пресс-секретарь компании Максим Фетисов. В «Аэрофлоте» не исключают, что материал о якобы акции сотрудников может быть чьей-то попыткой дискредитировать перевозчика.

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