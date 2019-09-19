СМИ: сотрудники «Аэрофлота» устроили бойкот, который грозит отменой 50 рейсов в день

Стюардессы и пилоты «Аэрофлота», по данным СМИ, требуют повышения зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стюардессы и пилоты компании «Аэрофлот» устроили забастовку — они массово берут больничные и не выходят на работу. Из-за акции под угрозой отмены оказались 50 рейсов ежедневно.

Забастовку под названием «Больничный», по данным Life , первыми запустили участники группы «Типичный бортпроводник» во «ВКонтакте». «С 13 сентября все те, кто взял больничный, принимают данную акцию и соответственно бастуют. Акция будет до конца месяца и, возможно, октябрь весь», — говорится в первом посте на эту тему.

В разговоре с Life участвующий в забастовке пилот заявил, что с помощью массовых уходов на больничный трудящиеся хотят вынудить руководство вступить с ними в диалог. «Мы его вынудим, иначе „Аэрофлоту“ придется отменять около 50 рейсов в день! Наши цели — увеличение зарплаты и изменение отношения к нам со стороны начальства», — резюмировал летчик. Он уточнил, что сотрудники не идут на прямую забастовку, а используют больничный, потому что не хотят «угодить под уголовную статью или быть уволенными».

В «Аэрофлоте» корреспонденту «URA.RU» рассказали, что сейчас готовят официальный комментарий по этому поводу. «Вся информация [о забастовке] взята из непроверенных источников, из соцсетей. Она требует проверки и подтверждения», — отметил пресс-секретарь компании Максим Фетисов. В «Аэрофлоте» не исключают, что материал о якобы акции сотрудников может быть чьей-то попыткой дискредитировать перевозчика.