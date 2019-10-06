Элтон Джон рассказал о русской медсестре, спасшей его от гибели

Британский музыкант Элтон Джон заявил, что британские врачи специально вызывали русскую медсестру, которая помогла артисту, когда у него обнаружились осложнения после операции. Об этом певец рассказал в интервью английской газете Daily Mail.
Все началось с того, что в 2017 году году у Джона нашли рак простаты. Чтобы не отменять гастроли, певец выбрал вместо химиотерапии операцию. Однако после ее успешного завершения через 10 дней у артиста появился жар, из-за чего его пришлось экстренно госпитализировать.
«Оказалось, что у меня было редкое осложнение после операции. В больнице в одиночестве глубокой ночью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, позволь мне снова увидеть моих детей», — передает слова зарубежных журналистов телеканал 360.
Артист также рассказал о дне госпитализации. Певец пояснил, что врачи не могли сделать укол из-за его мускулистости и были вынуждены пойти на экстренные меры. «В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра», — уточняет слова певца РИА «Новости».
Кроме того, Джон заявил, что болезнь могла привести к его смерти, если бы он оказался в больнице на сутки позже, уточняет агентство Nation News.