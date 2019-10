Стало известно, у кого больше танков — у России или НАТО

У России почти в два раза больше танков, чем у всех европейских стран-членов НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У России больше танков, чем у всех стран-членов НАТО вместе взятых. Такими цифрами поделилось американское издание We Are The Mighty со ссылкой на статистику портала Global Firepower.

Как сообщают американские журналисты, Россия располагает 22 тысячами боевых машин, а у европейских государств, входящих в состав НАТО, их чуть больше 11 тысяч. При этом даже если добавить к этому числу технику США и Канады, то общее количество танков НАТО составит 18 тысяч единиц.

Из стран НАТО наибольшим количеством боевых машин располагает Турция. У государства 3,2 тысячи танков.