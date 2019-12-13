Николай Цуканов предложил вариант решения демографических проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов заявил о постепенном старении населения на Урале. За последние десять лет количество молодежи в уральских регионах сократилось на 865 тысяч человек, отметил Цуканов, выступая на заседании окружного Совета по молодежной политике, который проходит на базе компании «СКБ-Контур».

«К сожалению, население УрФО постепенно стареет. Если в 2009 году в регионах проживали 3,2 миллиона молодых людей, то сегодня уже 2,3 миллиона. Это страшная тенденция, и она продолжается», — сказал Цуканов.

Он отметил, что эта проблема является отголоском прошлых лет, имея в виду 1990-е годы. «Это [демографический провал в 90-е вызвали] нехватка работы, низкая заработная плата, потеря родителей. Молодые люди не могли найти себе ни работу, ни источники содержания — все это привело к демографическим проблемам», — объяснил Цуканов.

По его словам, региональным и муниципальным властям «необходимо изучать самочувствие молодежи». «Только таким образом власть сможет понимать, что нужно молодым людям», — заключил полпред.