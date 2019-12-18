В ПФР рассказали, как получить выплаты из маткапитала

Выплаты положены семьям, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для россиян с низкими доходами и в семьях которых с января 2018 года появился второй ребенок предусмотрена ежемесячная выплата из средств материнского капитала, напоминает Пенсионный фонд России (ПФР). Уточняется, что размер этой выплаты равняется прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

«Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка», — говорится на сайте ПФР. При этом первый выплатной период рассчитан всего на год, после чего будет необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Отмечается, что выплаты прекратятся тогда, когда ребенок достигнет возраста полутора лет. Также выплат не будет в случае переезда гражданина, получающего выплату, отказа от получения выплата и в случае использования средств материнского капитала в полном объеме.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой в три раза уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, передает «Национальная служба новостей».