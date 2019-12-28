Муж больной Заворотнюк вышел на сцену с годовалой дочкой

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев вышел на лед вместе с их годовалой дочерью Милой в финале шоу «Спящая Красавица. Легенды двух королевств», в котором он исполнял главную роль.
Как сообщает журнал Cosmopolitan, друзья Чернышева решили сделать ему сюрприз — в конце постановки автор ледового шоу и его партнерша по сцене Татьяна Навка сказала фигуристу, что в зрительном зале находится его дочка. После чего Чернышев тут же вывел малышку на лед. «Девочка с интересом наблюдала за происходящим, сидя на руках у папы», — передает СМИ. Как уточняет издание, зрители представления отреагировали на появление девочки бурными овациями.
Ранее портал сообщал, что Завортнюк придется встретить Новый год в больничной палате, несмотря на уговоры родных. Сейчас артистка находится в реабилитационной клинике. Как пишут СМИ, у актриса диагностирован рак головного мозга.
Ранее она проходила лечение в центре онкоцентре, но после ее перевели в другое медучреждение для восстановления. Члены семьи Заворотнюк долгое время скрывали от общественности болезнь артистки, но после признались, что она лечится от недуга.