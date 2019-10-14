Названы причины выписки Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы из-за ухудшения ее состояния. В Европейском медицинском центре она провела около месяца.
«Несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке», — передает telegram-канал Mash.
Состояние актрисы оценивается как тяжелое, уточняет портал «Дни.ру». У артистки якобы атрофированы мышцы, а сопор (оцепенение) перешел в критическую фазу. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы Заворотнюк не впала в глубокую кому.
В то же время врач-онколог детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов заявил, что актрису могли выписать в связи с перерывом в лечении, передает RT. Врач добавил, что Заворотнюк могли отправить домой на паллиативную терапию. Окружение актрисы, в свою очередь, продолжает опровергать информацию о критическом состоянии актрисы.