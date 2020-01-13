В СПЧ объяснили, как решение Путина поможет врачам спасать жизни

Ирина Киркора считает, что изменения в законодательстве помогут врачам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение президента России Владимира Путина освободить врачей от уголовной ответственности за случайную потерю наркотических препаратов позволит медикам больше внимания уделять заботе о пациентах. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказала заместитель председателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

«Внимание врача должно в первую очередь быть направлено на оказание помощи пациенту, а не на сохранение препаратов, которые требуют строгой отчетности», — говорит правозащитница. По ее словам, в России медработники часто привлекались к уголовной ответственности за потерю таких лекарств в ситуациях, когда на первом месте должна стоять жизнь пациента.

Киркора напомнила о случае, произошедшем в 2014 году во Владимирской области. Тогда врача скорой помощи осудили за то, что во время оказания им медицинской помощи выпал на обочину чемодан с лекарствами и разбилась ампула с наркотическим веществом. «Ущерб общественным интересам здесь минимальный», — отмечает Киркора.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в законодательстве, которые бы отменили уголовное наказание для врачей за неумышленную утрату наркотических и психотропных препаратов.