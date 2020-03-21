В Польше заподозрили Запад в намерении признать Крым российским и снять санкции с Москвы

По мнению журналиста, в странах Запада очень часто звучат призывы к улучшению отношений с Россией
Европейские страны готовы снять санкции с России и признать, что Крым принадлежит ей. Об этом написал журналист польского портала TVP Info.
По его мнению, во Франции и Германии очень часто звучат призывы к улучшению отношений с Россией. Кроме того, представители этих стран продолжают сотрудничество с РФ, не смотря на ограничительные меры.
«Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток — 2», — говорится в статье. При этом автор отмечает, что Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы.