«Яндекс» запустил онлайн-школу для учеников

«Яндекс» создал платформу для дистанционного обучения школьников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В „Яндекс.Школе“ дети разного возраста могут получать образование не выходя из дома. Для этого необходимы лишь компьютер или смартфон с доступом в интернет», — сообщили представители компании. Школа предлагает четыре проекта: «Яндекс.Уроки», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Репетитор» и «Я Учитель».
«Яндекс.Уроки» содержат видео по 15 предметам школьной программы для 5-11 классов. Расписание уже опубликовано на странице проекта. Занятия проводят 100 ведущих педагогов московских школ, преподаватели вузов, а также студенты — победители олимпиад. Для учеников начальной школы компания предлагает «Яндекс.Учебник», в котором дети могут выполнять задания по окружающему миру, русскому языку и математике с возможностью автоматической проверки. Проект позволяет освоить новые темы, закрепить их, а также повторить пройденное.
Компания разработала «Яндекс.Репетитор» для дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Проект позволяет ученикам выполнять 25 пробных задач для подготовки к экзаменам, а также получить персональные рекомендации. Учителям Школа предлагает пройти вебинары и онлайн-курсы, которые помогут выстроить обучение в дистанционном формате.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал оценивать, как жители крупных городов России соблюдают режим карантина. Для этого изобрели специальный индекс самоизоляции. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой ноль приравнивается к уровню часа пик, а пять — к глубокой ночи, когда на улицах практически никого нет.
Из-за распространения коронавируса российские школьники с 23 марта по 12 апреля включительно ушли на каникулы. Такие меры помогут минимизировать возможность заражения граждан, передает «Царьград».
В настоящий момент в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции, 771 из них выявили за последние сутки.
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