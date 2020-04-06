Сябитова нашла преимущества свадьбы в онлайн-формате

Во время пандемии коронавируса, те, кто подали на развод, получат время обдумать свое решение, считает Роза Сябитова Фото: Instagram Розы Сябитовой

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.

Россия переживала множество периодов, когда жизненные обстоятельства были еще хуже, чем сейчас, однако жениться и создавать семьи люди не переставали, считает Сябитова. «Семья создается в сложный момент, что неплохо. Сложности начнутся в самом начале», — заявила Сябитова в беседе с «Ридусом».

При этом, если молодожены подождут пока ситуация с коронавирусом утихнет, они все равно не смогут провести свадьбу в полностью традиционном формате, так как он тоже претерпит изменения, говорит Сябитова. Свадьбы в посткоронавирусную эпоху перестанут быть пафосными, будут более теплыми и душевными, считает сваха.

Также Сябитова считает, что введенный в России до 1 июня запрет на подачу заявлений о разводе может сохранить множество браков. Люди, которые решили подать на развод на эмоциях, получат время, чтобы все обдумать и взвесить свое решение, отмечает Сябитова. Кроме того, сваха говорит, что страх может объединить людей, и в будущем они с улыбкой будут вспоминать о желании развестись. Сябитова отдельно отмечает, что чаще всего разводы случаются из-за того, что у женщины кончается терпение, однако в таких условиях она сможет взглянуть на своего партнера по-новому.