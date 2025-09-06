Михалков опасается спекуляций кинематографистов на тему СВО

Нужно время, чтобы осмыслить СВО, заявил Михалков
Некоторые режиссеры пытаются спекулировать на теме СВО ради сиюминутной выгоды и создания репутационного багажа. Такое заявление сделал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Боюсь, что достаточное количество „скороспелых“ кинематографистов, так сказать, желающих „наварить“ определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом», — передает слова Михалкова ТАСС. Он добавил, что создание фильмов о специальной военной операции на текущем этапе является преждевременным, поскольку современное общество еще не способно дать объективную оценку этим событиям. Он подчеркнул, что для осмысления таких тем в искусстве требуется время, а масштаб кинокартин должен соответствовать исторической значимости происходящего.

Михалков отметил, что большинство уже снятых на эту тему работ отличаются слабыми сценариями и незрелым подходом, что наносит ущерб восприятию событий. Режиссер напомнил, что еще в 2022 году выражал несогласие с поспешными экранизациями, проводя параллель с классическими военными фильмами, которые создавались лишь спустя годы после окончания конфликтов.

