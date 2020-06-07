Актер Панин назвал покойного Кокшенова самым бездарным режиссером

Алексей Панин отметил, что любил артиста за его доброту и человеческие качества Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Актер Алексей Панин, приехавший в крематорий прощаться с коллегой Михаилом Кокшеновым, заявил, что артист был «самым бездарным режиссером». Также в разговоре с «Пятым каналом» он вспомнил, как они вместе проводили время.

«Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. <…> Я ему в лицо это говорил: „Михал Михалыч, вы плохой режиссер!“» — высказался Панин. Он отметил, что как актер Кокшенов работал с великими артистами, но сам был «деревянным». При этом Панин подчеркнул, что любил артиста за его доброту и человеческие качества.

Рассказывая об их совместном времяпрепровождении, Панин вспомнил, как они с Кокшеновым «пили, варили сосиски и снимали кино» как обычные люди. Кроме того, актер признался, что десять лет назад подрезал артиста на дороге. По словам Панина, Кокшенов испугался тогда, «как сумасшедший».

Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет от инфаркта. Кокшенов стал известен благодаря фильмам «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Спортлото-82». Также он снимался «Ералаше». Кроме того, он был кинорежиссером и сценаристом и носил звание Народный артист РФ.