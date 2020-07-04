В России предложили вернуть Госплан

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов заявил, что все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развитие российской экономики без Госплана обречено на провал. Об этом заявил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой», — отметил Зюганов. Также политик предложил отменить НДС, поскольку он негативно сказывается на бизнесе.

Ранее Геннадий Зюганов критиковал поправки к Конституции. В частности, лидер КПРФ отметил, что нельзя отдавать неограниченную власть одному человеку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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