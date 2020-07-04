В России предложили вернуть Госплан

Геннадий Зюганов заявил, что все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы
Развитие российской экономики без Госплана обречено на провал. Об этом заявил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой», — отметил Зюганов. Также политик предложил отменить НДС, поскольку он негативно сказывается на бизнесе.
Ранее Геннадий Зюганов критиковал поправки к Конституции. В частности, лидер КПРФ отметил, что нельзя отдавать неограниченную власть одному человеку.
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