ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

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Ранее стало известно, что в первые недели режима самоизоляции число попыток похитить деньги со счетов банковских клиентов увечилось на 15-30%. Злоумышленники, в частности, используют методы социальной инженерии, пытаясь узнать реквизиты карт и СМС-пароли, передает « Национальная служба новостей ».

Раньше мошенники использовали в рекламе определенные товары или услуги, с помощь которых человек якобы мог обогатиться, уточнил он. Однако сейчас в рекламе присутствует только призыв к действию наподобие «Зарабатывай с нами!». По оценкам специалистов Банка России, за время пандемии объем данной рекламы превысил общий объем традиционной рекламы финансовых услуг от легальных и нелегальных участников рынка.

В период пандемии и действия ограничительных мер для борьбы с коронавирусом выросло число людей, работающих дистанционно, как отмечает эксперт, злоумышленники используют эту возможность для привлечения новых жертв через интернет. «При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», — приводит слова Ляха РИА «Новости».

Во время пандемии коронавируса в России изобрели новый способ обмана граждан с помощью безадресной финансовой рекламы. О новой схеме мошенничества рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

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