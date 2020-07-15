Новый чемпион UFC из Екатеринбурга вернулся домой с триумфом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Необр
Петр Ян после победы хотел вернуться на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победного боя. Во время общения с прессой спортсмен признался, что очень хотел вернуться домой.

«У нас был самолет на 26 июля, но мы вернулись раньше. Просто там нечего было делать. Загорать на пляже сутками? Может кому-то этого хотелось, но я хотел домой. Четыре с половиной месяца [не был дома]. Я хочу в баню, в какую-нибудь ледяную прорубь. Просто нереально», — отметил Ян. Он также уточнил, что сразу после боя позвонил маме: «Я знаю, насколько она переживает. Для меня очень важно, чтобы она понимала, что у меня все в порядке».

Боец ММА Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе 12 июля. Он нокаутировал соперника Жозе Альдо в пятом раунде. Петр Ян — представитель Академии единоборств РМК, член бойцовского клуба «Архангел Михаил». С сентября 2018 года вместе с семьей проживает в Екатеринбурге.

Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...