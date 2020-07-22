Кремль: нацпроекты будут изменены

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин получит предложения по корректировкам нацпоектов до 30 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До начала ноября рабочие группы Госсовета представят идеи по изменению национальных проектов президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Все предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут проработаны совместно с заместителями председателя правительства и до 30 октября 2020 года представлены Владимиру Путину», — говорится на сайте.

На заседаниях рабочих групп выделили несколько сфер, которых коснутся изменения. Среди них нацпроекты в области строительства, ЖКХ, городской среды, образования, науки и поддержки бизнеса. Также корректировки появятся в нацпроектах по экологии. Поправки для нацпроектов начали готовить после указа президента 21 июля «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Ранее власти стремились реализовать нацпроекты к 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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