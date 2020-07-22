Кремль: нацпроекты будут изменены

До начала ноября рабочие группы Госсовета представят идеи по изменению национальных проектов президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Все предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут проработаны совместно с заместителями председателя правительства и до 30 октября 2020 года представлены Владимиру Путину», — говорится на сайте.
На заседаниях рабочих групп выделили несколько сфер, которых коснутся изменения. Среди них нацпроекты в области строительства, ЖКХ, городской среды, образования, науки и поддержки бизнеса. Также корректировки появятся в нацпроектах по экологии. Поправки для нацпроектов начали готовить после указа президента 21 июля «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Ранее власти стремились реализовать нацпроекты к 2024 году.