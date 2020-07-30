30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 31 июля. Оппозицию не допустили до выборов, в Кургане ввели противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция партии Яблоко. Курган, сбор подписей, пикет яблоко
Курганских яблочников не допустили до выборов из-за большого количества брака в подписях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммуниста и яблочников не допустили до выборов — жителям Кургана запретили посещать леса — МЧС проверила детские лагеря — бывшему чиновнику вменили еще одно обвинение. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Курганских оппозиционеров сняли с выборов, экс-спикера гордумы в Шадринске не допустили до выборов

Власти Кургана ввели противопожарный режим

Детские оздоровительные лагеря признаны опасными

Арестованного высокопоставленного чиновника обвинили еще по одному эпизоду

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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