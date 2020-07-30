Курганских яблочников не допустили до выборов из-за большого количества брака в подписях
Коммуниста и яблочников не допустили до выборов — жителям Кургана запретили посещать леса — МЧС проверила детские лагеря — бывшему чиновнику вменили еще одно обвинение. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Курганских оппозиционеров сняли с выборов, экс-спикера гордумы в Шадринске не допустили до выборов
- Избирком Курганской области отказал в регистрации списка кандидатов от политического объединения «Яблоко», аргументируя это большим количеством недействительных подписей. Представители партии намерены обратиться в суд.
- Бывшего спикера Шадринской гордумы Анатолия Черных (КПРФ) не допустили до выборов. По словам второго секретаря Шадринского горкома КПРФ Владимира Шадрина, территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата по «надуманным причинам».
Власти Кургана ввели противопожарный режим
- Курганцам с 30 июля по 1 августа запретили посещать городские леса и въезжать в них на транспортных средствах. Запрет введен из-за повышения пожарной опасности на территории областного центра.
Детские оздоровительные лагеря признаны опасными
- Сотрудники МЧС Курганской области выявили 25 нарушений пожарной безопасности в трех детских лагерях региона. Всего было проведено 38 проверок на соблюдение требований пожарной безопасности.
Арестованного высокопоставленного чиновника обвинили еще по одному эпизоду
- Бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, заподозрили в получении взяток. Об этом было заявлено во время судебного заседания 30 июля. По сообщению корреспондента URA.RU, на заседании приняли решение продлить срок заключения Пугина под стражей до 3 октября.
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