Новости кризиса 11 августа: пособия не смогут вытащить россиян из бедности

Рубль в августе будет укрепляться по отношению к доллару и евро Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают расти второй день подряд. Стоимость бочки эталонной марки Brent поднялась до отметки в 45,19 доллара за баррель (+0,44%). Американская нефть WTI продается за 42,23 доллара за бочку (+0,69%).

Рубль начал показывать рост относительно мировых валют. По данным Московской биржи, за доллар дают 73,47 рубля (-0,25), за евро — 86,27 рубля (-0,57). По мнению аналитиков, рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться за счет принимаемых в США мер поддержки экономики и в преддверии заседания ОПЕК+.

Ситуация в России

В Министерстве труда считают, что ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет в нынешнем размере недостаточно для того, чтобы вывести семью из бедности. Ведомство предлагает увеличить выплаты с 5,5 до 11-12 тысяч рублей.

Получить кэшбек по программе поддержки внутреннего туризма можно будет в течение одной недели. Программа стартует в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени, и продлится до 28 августа.

Сборы ребенка в школу в среднем обойдутся родителям в 3 180 рублей. На эту сумму можно приобрести минимальный набор предметов для учебы.

В «Единой России» считают, что оклад работников бюджетной сферы должен составлять не менее 70% от зарплаты. Предполагается, что новая мера позволит избежать манипуляций с исполнением майских указов президента РФ Владимира Путина, касающихся оплаты труда. Также на согласовании находится проект, согласно которому работникам федеральных учреждений в октябре проиндексируют зарплату на 3%.

Процедура оформления соцподдержки для опекунов детей и инвалидов стала проще. Теперь для получения выплат и льгот на лекарства гражданам можно будет подтверждать свой статус дистанционно.

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода от клиента, который должен дать свое согласие заранее один раз.

Что происходит в мире

Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении . РФ рассчитывает получать до 150 млрд рублей в год за счет налога на кипрские дивиденды.

Прогнозы и мнения экспертов

Согласно прогнозу ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, на следующей неделе доллар будет стоить 72—72,5 рубля. Евро обойдется в 84—84,5 рублей. К концу лета доллар может опуститься ниже 70 рублей, евро будет балансировать в интервале 80—83 рубля.

Продажи одежды и обуви в России из-за пандемии коронавируса по итогам текущего года могут упасть от 25% до 40%. По мнению экспертов, fashion-рынок выйдет на докризисные показатели не раньше весны 2021 года.

Многие российские бизнесмены стали прибегать к трансформации и цифровизации своего бизнеса на фоне коронавируса и кризиса. Профессиональный трансформационный идеолог проекта «ProPMCoach — управленческий челлендж» Карина Дозорнова считает, что не стоит самостоятельно менять то, что и так работает. Она рекомендовала обратиться к бизнес-коучу, который поможет определить необходимость изменений, их объем, цели и эффекты, которые они должны принести.

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