Мужчину задержали, когда он проезжал мимо места, где проходила акция протеста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусский комик и бывший участник передачи Stand Up на ТНТ Иван Усович рассказал, как силовики издевались над его братом и другими гражданами в изоляторе на улице Окрестина в Минске. По словам комика, его брата держали в изоляторе четыре дня — там его били и заставляли стоять по несколько часов на коленях.

Как рассказал Усович, 10 августа его брат поехал на велосипеде в сторону акций протеста в центре Минска. Увидев разрыв светошумовых гранат и услышав выстрелы, он решил вернуться домой. «[Брат] спросил у одного из военных или омоновца, как выехать, чтобы не угодить к ним. Срезу после этого его задержали», — рассказал стендапер в эфире KuJi Podcast.

Брат, по словам Усовича, «отделался более менее нормально», потому что решил, что будет терпеть все. Тех же, кто издавал какие-либо звуки, жестко били. Усович считает, что на сегодняшний день из изоляторов выпустили далеко не всех задержанных. По мнению стендапера, в этих местах держат сильно покалеченных людей, которых боятся показать общественности. «Там концлагерь был самый настоящий», — уверен комик.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. После этого в стране начались митинги, которые силовики подавляют с помощью резиновых пуль, дубинок и светошумовых гранат.

Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования. Также было решено выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу. Помощь будут распределена таким образом, чтобы деньги «шли не власти, а народу».

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