Студентов допускали в «красную зону» только на добровольных началах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ряд студентов и преподавателей Уральского государственного медицинского университета, работавших в «красной зоне», переболел коронавирусом. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.

«Наши студенты достаточно активную заняли позицию. Сам факт, что они работают в „красной зоне“, они не боятся. Даже часть из них заболели. Студенты получат грант минздрава. По нашим официальным данным, это более 170 человек. А вообще было привлечено к работе [в медучреждениях] 580 студентов и 220 ординаторов», — рассказала Ковтун.

По ее словам, в результате медицинский вуз получил несколько предписаний Роспотребнадзора и студенты были немедленно изолированы и госпитализированы. «Случаев распространения — когда один случай заражения выявили и инфекция пошла распространяться — у нас в общежитиях выявлено не было», — подчеркнула ректор.

Она добавила, что коронавирусом переболело и несколько сотрудников университета из числа практикующих врачей — хирургов ЦГБ №1, медики из ЦГКБ № 40 (доцент и профессор кафедры инфекционных болезней, а также профессор с кафедры анестезиологии и реаниматологии, он же начмед 40-й больницы и ряд других преподавателей). Ранее сообщалось, что в Свердловской области COVID-19 перенесло более тысячи медиков.