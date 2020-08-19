19 августа 2020

Екатеринбургские студенты заразились коронавирусом. Они работали в «красной зоне»

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона
Студентов допускали в «красную зону» только на добровольных началах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ряд студентов и преподавателей Уральского государственного медицинского университета, работавших в «красной зоне», переболел коронавирусом. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор УрГМУ Ольга Ковтун.

«Наши студенты достаточно активную заняли позицию. Сам факт, что они работают в „красной зоне“, они не боятся. Даже часть из них заболели. Студенты получат грант минздрава. По нашим официальным данным, это более 170 человек. А вообще было привлечено к работе [в медучреждениях] 580 студентов и 220 ординаторов», — рассказала Ковтун.

По ее словам, в результате медицинский вуз получил несколько предписаний Роспотребнадзора и студенты были немедленно изолированы и госпитализированы. «Случаев распространения — когда один случай заражения выявили и инфекция пошла распространяться — у нас в общежитиях выявлено не было», — подчеркнула ректор.

Она добавила, что коронавирусом переболело и несколько сотрудников университета из числа практикующих врачей — хирургов ЦГБ №1, медики из ЦГКБ № 40 (доцент и профессор кафедры инфекционных болезней, а также профессор с кафедры анестезиологии и реаниматологии, он же начмед 40-й больницы и ряд других преподавателей). Ранее сообщалось, что в Свердловской области COVID-19 перенесло более тысячи медиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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