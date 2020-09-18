Потоп в российском Белом доме попал на видео

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Москва, разное., белый дом, здание правительства рф, флаг россии
В правительстве РФ заявили, что в Белом доме проведут ремонт и устранят протечку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российском Доме правительства струи воды бьют из-под бетонного пола, а крыша парковки протекает. Соответствующие кадры попали на видео.

На видеозаписи видно, что в Белом доме в нескольких местах появились протечки воды. Струи бьют из бетонного пола и заливают помещение. На видео также попали кадры того, как работник Дома правительства не может сесть в свою машину, стоящую на парковке, без зонтика.

В правительстве РФ заявили, что в здании проведут ремонт и устранят неисправности, передает RT. Авария в подвале возникла из-за изношенных инженерных систем, которые были установлены в 1978 году, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство России проведет реконструкцию Белого дома в Москве стоимостью 5,25 млрд рублей. Часть средств, выделенных на ремонт были перенесены в резервный фонд, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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