Названы популярные мошеннические схемы при покупке авто

Автомобильные эксперты прогнозируют рост активности мошенников из-за тяжелой экономической ситуации. В связи с этим они перечислили самые популярные схемы для обмана россиян при покупке машин.
«Чем тяжелее экономическая ситуация, тем чаще мошенники пытаются заработать. Сейчас таких попыток будет еще больше на фоне дефицита хороших с точки зрения технического состояния и юридической чистоты автомобилей», — рассказала «Известиям» редактор Drom.ru Ирина Зверкова.
По словам автоэкспертов, самая популярная схема обмана — размещение объявления о продаже автомобиля в хорошем состоянии по цене ниже рынка. Зачастую автор такого объявления ссылается на то, что ему срочно нужны деньги. В качестве гарантии, что покупатель приедет, мошенник просит перевести деньги на карту. Когда покупатель соглашается на этот шаг и приезжает смотреть авто, он его там не находит. Кроме этого, многие схемы направлены на сокрытие достоверной информации о машине. Зачастую продавцы скручивают пробег автомобиля, продают машину после серьезных ДТП, скрывая информацию об этом. Нередки и случаи, когда продаются авто, числящиеся в угоне, или машины-близнецы, зарегистрированные на одни и те же документы.
Ранее россиянам посоветовали поспешить с покупкой автомобиля. По словам экономиста Максима Кривелевича, повышение курса доллара спровоцирует рост цен на машины. При этом эксперт Егор Васильев посоветовал при покупке подержанного авто через официального дилера проверять информацию о машине в базах данных, а также приобретать авто с рук исключительно у знакомых.
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