Установка некачественных фар ведет к авариям, заявил Вячеслав Лысаков Фото: Hanna Irblinger Fotografie/Flickr.com

В России нужно ужесточать ответственность за самодельные ксеноновые фары, они создают угрозы для аварий. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

«Нужно серьезно ужесточить наказание за использование так называемого колхозного ксенона. Когда автомобилисты ставят их на машины, которые не предназначены для фар такого типа. Они должны быть отрегулированы, а люди ставят китайские лампы, которые светят в разные стороны и слепят встречный транспорт. Это провоцирует аварии», — заявил URA.RU Лысаков.

При этом инспектору ДПС будет непросто выявлять таких нарушителей, предупредил Лысаков. «Крайне сложно будет установить, самодельный ли это ксенон установлен на машине. Инспектор ДПС должен осмотреть лампу и стекло, однако выявить эти несоответствия зрительно на месте очень непросто. В этом проблема усиления ответственности — в сложности идентифицировать нарушителя», — отметил эксперт.

Штрафы за неправильное использование авторезины, коррозию на машинах и поломки рулевой системы, которые МВД анонсировало 28 сентября, не принесут водителям проблем, считает Лысаков. «Это вообще не имеют права проверять на дороге, это можно делать только на ТО. Каким образом будут устанавливать нарушителей? И непонятно, почему нужно наказывать водителя, например, за поломку гидроусилителя руля — чем он хуже человека, у которого вообще нет в машине такого усилителя? Что касается коррозии — ее невозможно избежать в нашем климате. Машина не должна сиять, как у кота яйца. Поэтому вряд ли за такие вещи действительно смогут штрафовать», — заключил Лысаков.

Ранее МВД анонсировало поправки к ПДД. Предлагается штрафовать водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной летом. Также автолюбителей могут наказать за поломки рулевой системы, коррозию на тормозах и установку в фары нештатных ксеноновых ламп. Минимальный штраф — 500 рублей.