В России с советских времен действует солидарная пенсионная система Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Солидарная пенсионная система, которая действует в России с советских времен, становится нежизнеспособной, когда количество пенсионеров превышает число работающих. Эта система уступает накопительной, заявил в разговоре с URA.RU экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Солидарная система имеет глобальный изъян. Она никак не помогает компенсировать тот факт, что продолжительность жизни увеличивается, а количество людей, которые вступают в трудоспособный возраст, уменьшается», — объяснил собеседник агентства.

«Такая система нежизнеспособна. Если мы будем развиваться, работать будут роботы, то люди будут перечислять в пенсионную систему все меньше и меньше. Восемь лет назад была предложена накопительная система, которая является исключительно справедливой», — отметил финансовый аналитик.

Экономист сравнил солидарную и накопительную системы «Накопительная система разумна в том плане, что хочешь — копи, не хочешь — будешь получать копейки. Копишь исключительно ровно для себя. Это является сильным мотиватором, во-вторых, оно не генерирует финансовый разрыв, то есть, сколько отложил, столько будешь получать. Если что-то случится, твою пенсию наследуют дети», — заключил Калугин.

Ранее доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что в Советском Союзе была более выгодная, чем в России пенсионная система. Эксперт пояснил, что сейчас россияне платят государству деньги, которые оно замораживает.