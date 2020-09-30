30 сентября 2020

В Госдуме придумали новые налоговые льготы. Кто может их получить

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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Василий Власов предложил снизить налоги для молодых бизнесменов Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Для молодых предпринимателей, которые создали минимум пять рабочих мест, могут снизить налог на доход. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода», — приводит текст из письма Власова RT. Согласно предложению, этой льготой могли бы пользоваться в течение пяти лет бизнесмены возрасте до 30 лет, на которых работает не меньше пяти человек.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил ввести налоговые льготы и субсидировать ставки по кредитам для предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, передает телеканал 360. Ранее Минэкономразвития РФ нашло новый способ снижения безработицы в стране. В министерстве предложили нетрудоустроенных россиян переквалифицировать в бизнесмены и научить вести свое дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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