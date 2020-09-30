30 сентября 2020

В Совфеде развеяли распространенные мифы о пенсиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
В Совфеде посоветовали проверять информацию из интернета через ПФР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Информация о ненадежности банковских карт для получения пенсии не соответствует действительности. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее мнению, при соблюдении правил безопасности деньги с карты похитить не удастся.

«Способ защиты в этом случае довольно прост: не нужно сообщать незнакомцам свои паспортные данные и данные банковской карты. Украсть деньги с банковской карты злоумышленники могут, только если мы сами им эти сведения предоставим», — цитирует Бибикову «Парламентская газета».

Также председатель комитета опровергла данные из интернета о том, что пенсии в России скоро перестанут перечислять на карты. Она посоветовала гражданам проверять правдивость подобной информации через сотрудников Пенсионного фонда РФ.

Ранее стало известно, что с 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». При этом сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта. В соцсетях новость восприняли прохладно — россияне напомнили законодателям о праве выбора и заподозрили, что найдутся те, кто подзаработает на нововведении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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