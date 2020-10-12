Москвичи столкнулись с новыми проблемами из-за карантина

Сервис, контролирующий переход сотрудников на удаленную работу в Москве, не справился с нагрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
«Возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», — приводит ТАСС данные пресс-службы. Ошибки в работе сервиса связаны с тем, что 12 октября большинство сотрудников начали переход на удаленный формат работы и стали загружать в систему необходимые документы.
Сервис, контролирующий переход сотрудников на удаленную работу, запущен 9 октября, и с тех пор серьезных сбоев не было. На время проблем с сервисом работают горячие линии, на которых москвичам предложат другой способ передачи документов.
Работодатели Москвы должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников до 28 октября, передает телеканал 360. Эти требования появились из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в столице. По данным сервиса coronavirus-monitor, на 12 октября в Москве выявлено 4395 новых инфицированных.
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